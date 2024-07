Immigrazione illegale: Giorgia Meloni a Tripoli dichiara la lotta ai traffici durante il TransMediterranean Migration

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI - Quasi contemporaneamente a Re Carlo III che leggeva in Parlamento il programma politico di Starmer citando la ferma lotta all'immigrazione illegale, faceva altrettanto Giorgia Meloni ma a Tripoli: "I migranti illegali sono nemici di quelli legali".Lo ha detto il presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, a Tripoli al Trans-Mediterranean migration. "Non consentito di venire a molti migranti legali perché ne avevamo tropppi irregolari.Le organizzazioni crimi- nali vogliono decidere loro chi ha di- ritto di entrare e chi no. Il mio gover-no ha varato decreti flussi per 3 anni, ampliando le quote,anche e soprattutto per le Nazioni che ci aiutano a combat- tere i trafficanti di esseri umani".Non c'è Mediterraneo senza Italia e Libia. - (PRIMAPRESS)