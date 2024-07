Bagnoli: Meloni e Manfredi siglano accordo di riqualificazione dell'ex Italsider con investimenti da 1,2 miliardi

(PRIMAPRESS) - BAGNOLI (NAPOLI) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno sottoscritto questa mattina un protocollo che finanzia, con i fondi per la coesione, un pacchetto di progetti per l'area ex Ilva di Bagnoli, che fino al 1991 era occupata dal complesso industriale. Lo stanziamento è di un miliardo e 218 milioni per opere di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana.

Fra i progetti finanziati vi sono la bonifica a mare e il completamento della bonifica di terra, la realizzazione di un parco urbano di cento ettari, la costruzione delle infrastrutture per l'energia e per le telecomunicazioni, gli interventi per la linea di costa con la rimozione parziale della colmata. L’attuazione del programma è stata affidata ad Invitalia che dovrà curare tutte le fasi del progetto.

"Oggi facciamo qualcosa di molto importante per Napoli, la Campania e tutto il Sud". Così la premier Meloni,a Bagnoli alla firma del Protocollo d'intesa con il sindaco Manfredi per la riqualificazione dell'area dell'ex Italsider. Un gruppo di persone aveva protestato per le "troppe passerelle politiche" senza risposte concrete all'economia del territorio. "Qui sono state fatte e tradite tante promesse. Capisco le proteste, ma dico di darci la possibilità di dimostrare che le cose possono cambiare". "La politica si sfidi su obiettivi difficili. E' l'unico modo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni". - (PRIMAPRESS)