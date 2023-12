Rai1: a Ballando con le stelle Antonio Caprarica getta la spugna per problemi fisici da risolvere

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'età come lui stesso aveva detto si sta facendo sentire per un impegno fisico diventato eccessivo tanto da richiedere l'assunzione di analgesici. Dunque Antonio Caprarica, il concorrente di Ballando con le stelle su Rai Uno, ha deciso, su consiglio del medico, di fermarsi ed uscire dalla competizione. Lo spareggio sul finire della puntata sarebbe dovuto essere tra tre coppie che avrebbero dovuto giocarsi la permanenza in gara. Ma Antonio Caprarica, però, ha approfittato del momento per comunicare la decisione di ritirarsi.

"Questa esperienza è bellissima, una delle cose più divertenti e coinvolgenti. Non ho voglia di lasciare Ballando con le stelle, ma il medico mi ha detto che devo fermarmi, ho concordato con lui, di stare fermo dieci giorni, se il regolamento me lo permette, magari, tornerò molto volentieri a Ballando. Vi ringrazio molto, sono molto riservato sulle mie cose, ho un problema, preferirei risolverlo, aggiustarlo", spiega Caprarica.

