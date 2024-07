Al Giffoni Film Festival l'anteprima di Rai Kids "Minieroi della Foresta"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La serie Rai "Minieroi della Foresta" conquista il Giffoni Film Festival con la sua anteprima della comedy adventure in animazione 3D prodotta da Movimenti Production e Mobo, e coprodotta da Zodiak Kids & Family France, con la partecipazione di Rai Kids e France télévisions, con il sostegno del MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, co-finanziata dall’Unione Europea, con il sostegno del CNC in associazione con Cinemage 18.

Oltre 300 bambini, giurati della sezione Elements +3, hanno accolto con entusiasmo la proiezione di 3 episodi, della serie che andrà ad arricchire l’offerta di Rai Yoyo e RaiPlay. La serie animata, tratta dai libri “Les mini Héros de la forêt” (pubblicati da Auzou Editions e creati da Bénédicte Rivière e Dan Taylor), è stata creata da Ilenia Provenzi, Christian De Vita, Silvia Lombardi e Simone Radaelli, con la regia di Massimo Montigiani, quest’ultimo presente in sala e che ha dialogato con i bambini presenti. “Minieroi della foresta” racconta le avventure pomeridiane di quattro cuccioli del bosco, che usano i loro mini-mega poteri per giocare e divertirsi insieme. Ci sono l’abbraccione e il salto coniglio di Emilio; le zampe orse e il balzo e rimbalzo di Gastone, che porta buonumore e allegria; il nasino volpino e il super orecchio di Giada, che percepisce anche il più piccolo suono; e il guizzo d’ali e l’occhio di civetta di Giulietta che, volando, controlla tutto dall’alto. Non importa se Emilio in realtà è un po’ fifone, Gastone è un pasticcione, Giada traduce tutto a modo suo e Giulietta non ha proprio ogni cosa sotto controllo... non appena si travestono, TUTTO diventa eroico. Perché essere Minieroi è, prima di tutto, un gioco speciale! “Quando abbiamo individuato questa IP - che è distribuita anche in Italia, da Gribaudo - ci siamo innamorati delle avventure dei cuccioli della foresta, che hanno nella loro semplicità e innocenza tutto il senso della bellezza e della spontaneità dell’infanzia”, spiega Giorgio Scorza, CEO e Creative Director di Movimenti Production, principale produttore della serie, “Il coinvolgimento di MoBo, con il suo know-how nell’animazione 3D, era la scelta più ovvia per seguire tutti gli step da vicino, e siamo stati felicissimi di vedere salire a bordo anche gli amici di Zodiak Kids & Family France, che come noi fa parte di Banijay Kids & Family e che ha sostenuto questa nostra IP originale”. I quattro Minieroi hanno personalità diverse, così che ogni bambino del pubblico possa entrare in empatia con il proprio personaggio preferito, e i loro “poteri” non sono altro che l’insieme delle caratteristiche della loro personalità̀ e delle abilità che usano in modo creativo per risolvere i problemi quotidiani, trasformandoli in emozionanti avventure attraverso la fantasia. Sono dei Minieroi perché́ sono loro stessi. “Questo era un messaggio che doveva essere molto chiaro nella serie, dove ad andare in scena è la straordinarietà̀ della vita quotidiana dei più piccoli”, commenta Maurizia Sereni, Head of Creative Development di Movimenti Production, “Minieroi della foresta è una serie di cui siamo molto fieri per tanti motivi. Con la sua semplicità, la tenerezza dei protagonisti e gli importanti messaggi che trasmette, siamo sicuri che i Minieroi conquisteranno immediatamente il pubblico, con le loro avventure e quei mini-mega poteri che sono in ognuno di noi”. Fin dalla fase di sviluppo del progetto, la serie è stata accolta con entusiasmo da Rai Kids, che da sempre dedica grande attenzione ai contenuti per i bambini e al modo in cui questi li accompagnano nella crescita. “Appena Movimenti Production ce ne ha parlato abbiamo riconosciuto in questa nuova produzione alcuni dei valori a cui teniamo di più”, racconta Annita Romanelli, Responsabile dell’Unità organizzativa produzione cartoni e serie TV di Rai Kids, “dall’amicizia come bene unico e prezioso, alla scoperta del mondo che ci circonda, all’aiutare il prossimo a favore del bene comune. Minieroi della foresta è una serie che ci permette di essere al fianco del pubblico dei più piccini e al tempo stesso alleati dei genitori nella loro crescita”. In pochissimo tempo, la serie ha visto salire a bordo anche un altro broadcaster nazionale, ovvero France télévisions, mentre la distribuzione internazionale è affidata a Banijay Kids & Family. - (PRIMAPRESS)