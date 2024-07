Reality Show: "Temptation Island" chiude e raggiunge il 31,82% di share. Boom tra i giovanissimi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è chiusa l’edizione più vista di sempre di “Temptation Island”, il reality show di Mediaset prodotto da Maria De Filippi basato sull'omonimo format statunitense in cui partecipano coppie di fidanzati - senza figli - che vengono separati per quindici giorni nei quali soggiornano in un resort con uomini e donne single che hanno il ruolo di tentarli mettendo alla prova la loro storia d'amore. Al termine della loro esperienza, i fidanzati si confrontano sui rispettivi comportamenti, decidendo le sorti della loro storia d'amore.

L’ultimo appuntamento con il docu-reality dei sentimenti cresce ancora e segna un nuovo record: 31.82% di share (38.63% sul target 15-64 anni) pari a 3 milioni 722 mila spettatori e si conferma, come sempre, leader della serata. Il programma ha toccato picchi del 47% di share e di 4 milioni 365 mila telespettatori. Boom tra i giovanissimi: 50.57% di share sui 15-34 anni e 64.67% di share sui 15-19 anni. - (PRIMAPRESS)