Tv: ad Iceber su Anita (Canale 88 DTT) la musica raccontata da Numa Palmer e l'arte "sparata" di Gabriele Maquignaz

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il viaggio settimanale di Iceberg, l’appuntamento di informazione realizzato in collaborazione con l’agenzia di stampa Askanews su Anita TV (canale 88 DTT), ha trasportato i telespettatori nel mondo dell’arte e della musica. Sotto le luci delle telecamere di Patrizia Barsotti, la cantante Numa Palmer, e il painter Gabriele Marquignaz con la direttrice di Vanity Class, Francesca Lovatelli Caetani che aiuta a capire di più sui nuovi trend dell’arte e della musica. L’impegno sociale e i temi della sostenibilità e dell’ambiente sono entrati a far parte dell’attività aurorale dei musicisti: “In fondo la musica è vibrazione ed armonia, la stessa che regola l’essenza della natura”, spiega Palmer cresciuta professionalmente all’ombra di Renato Zero e della sua band dove ha conosciuto il marito Phil Palmer.

Vero outsider dell’arte pop, è Gabriele Gabriele Maquignaz che con la sua “big Bang” gioca sulle parole per raccontare la sua sorprendente tecnica di pittura che utilizza un fucile vero per stendere il colore. Cartucce caricate a tempera e sparate da una vera carabina, stendono la vernice sulla tela con una densità senza pari. - (PRIMAPRESS)