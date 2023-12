Teatro alla Scala: il Don Carlo diretto da Chailly e la regia di Lluis Pasqual strappa 13 minuti d’applausi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ogni prima che si rispetti del Teatro alla Scala deve poter aver qualcosa da raccontare al netto dell'opera musicale. Nulla di nuovo dal 1778 per il teatro milanese. Non ha fatto eccezione la prima del Don Carlo preceduta da polemiche lontane da irredentisti e rivoluzionari della storia. Ma tornando alla prima diretta dal maestro Chailly è stata salutata con 13 minuti di applausi (ma anche con qualche “buu” alla regia di Lluis Pasqual) il Don Carlo di Verdi diretto da Riccardo Chailly, che questa sera ha inaugurato la stagione del teatro alla Scala di Milano. In scena un cast stellare: da Anna Netrebko (Elisabetta di Valois) e Francesco Meli (Don Carlo), Luca Salsi (Rodrigo, Marchese di Posa) , Michele Pertusi (Filippo II), Elina Garana (Principessa d'Eboli) e Jongmin Park (nella parte del Grande Inquisitore). - (PRIMAPRESS)