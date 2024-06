Prestito a pegno: l’app di Kruso Kapital di Banca Sistema raggiunge 15mila registrazioni in sei mesi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Addio vecchio Monte dei Pegni, il futuro di un prestito in cambio di un proprio oggetto di valore viaggia con una più contemporanea app. Kruso Kapital, parte del Gruppo Banca Sistema e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, a sei mesi dal lancio della sua applicazione digitale ha raggiunto 20mila download e 15mila registrazioni con il 27% di clienti abilitati all'online.

Da novembre 2023 sono state oltre 950 le richieste di prestito ricevute tramite App, un trend che sottolinea quanto la nostra soluzione digitale risponda perfettamente alla crescente domanda di accesso a servizi finanziari completamente online volti a soddisfare le necessità di chiunque. La App consente la gestione integrata dell’erogazione del prestito, ma anche della sottoscrizione della polizza così come della valutazione dei beni, facilitando un processo che fino a pochi mesi poteva essere svolto solo recandosi in filiale.

Il 27% della nostra clientela è abilitata ai servizi online, con quasi il 22% delle polizze cartacee rinnovate online tramite App e oltre il 12%% di polizze digitali sul totale polizze emesse a livello nazionale, in costante crescita registrando un 18% nell’ultimo mese.

“Il successo ottenuto in soli sei mesi ci spinge a continuare ad investire nel digitale sia per migliorare l’esperienza online che per rivolgerci ad un bacino potenziale d’utenza sempre maggiore, avendo eliminato il problema del doversi recare in filiale.” commenta Giuseppe Gentile, Direttore Generale di Kruso Kapital S.p.A. “I collaterali lasciati in garanzia con il processo di credito di pegno digitale rispecchiano i beni tipicamente impegnati in modo tradizionale, come orologi di marca, oro e gioielli montati; l’unica differenza risiede nel fatto che al posto che essere portati fisicamente in filiale dai proprietari, vengono spediti attraverso il nostro corriere assicurato o consegnati presso un hub partner prima di essere recapitati in filiale”.

