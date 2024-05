Milano: sarà l’autopsia a chiarire la morte di Franco Anelli, il Rettore dell’Università Cattolica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Morto Franco Anelli, rettore Cattolica L'avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, è morto ieri sera a 61 anni. Lo fa sapere l'ateneo in una nota. Le cir- costanze della morte "sono in corso di accertamento". Il suo corpo è stato rinvenuto nel cortile interno del palazzo in cui abitava nel centro di Milano. Non si esclude che Anelli possa essersi suicidato gettandosi dal proprio appartamento. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che con- statare la sua morte.

Per la morte dell'accademico molti i messaggi arrivati dalle istituzioni e dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Maria Chiara Carrozza si unisce al cordoglio della comunità accademica per la tragica scomparsa di Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.