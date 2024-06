Accesso alla magistratura: un seminario dell'ANM a Milano anche con il contributo di psicologi e analisti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani 28 giugno a Milano, il seminario per affrontare i test psico-attitudinali per l’accesso in magistratura. Con contenuti tra scienza, accademia e magistratura la giornata avrà il contributo di psichiatri, psicologi, psicoanalisti, giuristi e magistrati.

Ad aprire i lavori il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, poi quattro le sessioni fino al pomeriggio. Fra i partecipanti i componenti della Giunta esecutiva centrale Elisabetta Canevini ed Enrico Infante, oltre al segretario dell'Unione internazionale magistrati Giacomo Oberto, alla componente del Csm Bernadette Nicotra e alla presidente della Scuola Superiore della magistratura Silvana Sciarra.