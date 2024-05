Capri: gli 80 anni della maison di gioielli Chantecler tra conversazioni e musica in Piazzetta

(PRIMAPRESS) - CAPRI - Ottanta candeline per la Maison Chantecler di Capri, famosa nel mondo per i suoi gioielli che sono diventati identitari dello spirito dell'isola partenopea. Per l'occasione non poteva che essere la Piazzetta di Capri il variopinto palcoscenico del compleanno ripercorrendo la storia del brand. suggestioni e cultura. Il Comune, insieme al Ministero della Cultura, ha concesso il proprio patrocinio alla manifestazione, confermandone l’importanza cultura e promozione del Made in Italy. Un salotto di musica e conversazioni, ricco di happenings. - (PRIMAPRESS)