Giornata internazionale della danza. Questa sera su Rai1 lo speciale di Roberto Bolle “Viva la danza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Giornata Internazionale della Danza, istituita ufficialmente nel 1982 dal Comitato Danza dell'Istituto Internazionale del Teatro, celebra e promuove la disciplina in tutte le sue forme espressive. La scelta di celebrare la festa il 29 aprile non è casuale: si tratta infatti della ricorrenza del compleanno di Jean-Georges Noverre, coreografo e ballerino francese, considerato l'inventore del balletto moderno.

Questa sera Roberto Bolle presenta Viva la danza, lo spettacolo con cui invita a festeggiare la Giornata Internazionale della Danza 2024. L'appuntamento è su Rai 1, in prima serata: «Uno spettacolo con un sapore teatrale, con un punto di vista privilegiato che è quello che noi ballerini abbiamo quando ci prepariamo per entrare in scena o guardiamo i nostri colleghi che ballano, quindi quando io non starò ballando, sarò dietro le quinte che li guardo, commento, parlo e li introduco al pubblico». - (PRIMAPRESS)