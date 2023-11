Teatro: Costa e Sinigaglia presentano “El Nost Milan” un racconto della Milano che si specchia in se stessa al Teatro Carcano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Mercoledì 29 novembre, al Tatro Carcano di Milano (ore 12), le direttrici artistiche Lella Costa e Serena Sinigaglia presentano il progetto "El Nost Milan", l’ispirazione per un viaggio alla scoperta di Milano, oggi con cittadini che esplorano la città e la raccontano ad altri cittadini. Una città che si specchia in se stessa in una rappresentazione teatrale che ripercorre la tradizione antica del racconto. - (PRIMAPRESS)