Biennale Cinema Venezia: Campari Group celebra il settimo anno al fianco della rassegna

VENEZIA – Da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre, Campari tornerà ad essere protagonista alla 81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, portando ancora una volta la sua scintilla Rossa e la sua Passione in uno degli appuntamenti più importanti dell'anno.Le iniziative Campari, Main Sponsor della Mostra per il settimo anno consecutivo, si arricchiranno di nomi affermati del Grande Schermo e di giovani attori emergenti, a conferma dell'impegno costante del brand nel supportare i protagonisti dell'industria cinematografica, i suoi talenti e le maestranze che ne fanno parte e che contribuiscono, ogni giorno, a rendere unico questo mondo. Due le location d'eccezione che faranno da cornice allo spettacolo Campari a Biennale Cinema 2024 e dove si svilupperà il racconto del brand simbolo dell'aperitivo italiano per eccellenza, che regalerà emozioni straordinarie. La Campari Lounge - situata presso la Terrazza Biennale, proprio di fronte al Palazzo del Casinò – diventata ormai punto d'incontro fondamentale per parlare di cinema, di glamour e di passione, e respirare l'atmosfera unica del Lido. Anche quest'anno, coloro che varcheranno la sua soglia avranno la possibilità di assaporare lo stile e il gusto della speciale cocktail list ideata e servita da Camparino in Galleria , il celebre locale meneghino fondato nel 1915 da Davide Campari. Venerdì 30 agosto, la Red Passion di Campari atterrerà all'Aeroporto Giovanni Nicelli di Venezia-Lido, tingendo di rosso, di intrigo ed eleganza i suoi spazi. Non sarà solo un evento, ma la destinazione di un viaggio intriso di mistero ed eleganza che celebrerà i protagonisti del mondo del cinema e non solo. Gli ospiti selezionati diventeranno a loro volta protagonisti di un percorso esperienziale, come vere star che non hanno paura di distinguersi all'interno del loro film personale. Gli appuntamenti Campari si susseguiranno poi per tutta la durata della Biennale Cinema 2024 e moltissimi saranno i volti del cinema che si alterneranno durante tutti gli 11 giorni della Mostra, con presentazioni e incontri.