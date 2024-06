Cinema: Garrone e Cortellesi superstar ai Nastri d’Argento sul red carpet del museo Maxxi di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'assegnazione dei Nastri d'Argento del cinema, sul red carpet del museo Maxxi di Roma è Matteo Garrone ad aggiudicarsi 7 premi con 'Io Capitano' miglior film. Il voto dei Giornalisti Cinematografici gli ha assegnato anche i Nastri per la migliore regia, la produzione (Archimede con Rai Cinema e molti partner internazionali), la fotografia di Paolo Carnera (che vince anche per Adagio di Stefano Sollima), il montaggio di Marco Spoletini, il sonoro in presa diretta di Maricetta Lombardo e il miglior casting director Francesco Vedovati (che vince anche per 'Enea' di Pietro Castellitto). Cinque premi per Paola Cortellesi con il film campione d'incasso "C'è ancora domani". - (PRIMAPRESS)