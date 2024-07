Iran: il docufilm "Diario Persiano" del giornalista Carlo Grande al New York Lift-Off Film Festival

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Docufilm, Diario persiano, per la regia del giornalista e scrittore Carlo Grande, è un viaggio compiuto in Iran nell'ottobre 2022 come reportage per il Fatto Quotidiano. Si tratta di un documentario che assume particolare rilevanza perchè registra fatti pieni di tensione sociale caratterizzati dal pugno di ferro dei Guardiani della Rivoluzione Islamica che hanno fatto arretrare la cultura del paese gettandolo in una fase di oscurantismo fondamentalista.Diario persiano, senza ignorare politica e cronaca recenti, indaga la cultura di un’antica civiltà e la condizione del suo universo femminile, focalizzandosi sul concetto di libertà e poesia, così radicato nella filosofia persiana, straordinariamente attuale quanto a sensualità, protoecologismo e apertura mentale nei confronti del diverso. L’intento è creare un ponte verso genti che sono anche “nostre”, indo-europee, bisognose di scambi culturali e aiuti internazionali.Il documentario, proprio per la sua forza narrativa e sociale è in concorso al New York Lift-Off Film Festival, ed è visibile a 12 euro (insieme ad altre opere), sul sito https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=hXC09v&mc=I7&s=BKmrfzy&u=zE5Zy&z=Ez3zGWe& - (PRIMAPRESS)