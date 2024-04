IA e Spazio: le nuove frontiere tra opportunità e rischi in una tavola rotonda di Banca Mediolanum e Lunar City

(PRIMAPRESS) - ROMA - Intelligenza Artificiale e settore spaziale possono incrociare la loro ricerca e metodologie per applicazioni in campo tecnologico? E dove possibile quali rischi potrebbero presentarsi? Sono gli interrogativi alla base della tavola rotonda: "Intelligenza Artificiale dalla Terra alla Luna" promossa da Banca Mediolanum in collaborazione con Lunar City, nel corso della presentazione della prima Piattaforma Metaverso dedicata allo spazio che si terrà il 17 aprile prossimo (ore 19) in via dei Due Macelli a Roma. All'incontro prenderanno parte: Giovanni Lisio, Head of Competence Center Software Engineering Thales Alenia Space, GianMarco Biagi, Ceo Vection Technologies Limited, Alessandra Bonavina, Ceo Next One Film Group, Massimo Giuliano, Presidente Science2Mind e Simone Ercolino, Head of Market and Business Intelligence Banca Mediolanum. - (PRIMAPRESS)