Urban Intelligence: nasce la rete di CNR per gestire la crescita delle città con la I.A.

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nasce a Roma il Centro interdipartimentale sulla scienza delle città, una rete composta da Dipartimenti e Istituti del Cnr sviluppata allo scopo di supportare la gestione delle città attraverso l’impiego della Urban intelligence. L’Urban intelligence è un modello che, utilizzando l’Intelligenza artificiale, può essere adattato a diversi contesti urbani, sfruttando le tecnologie dell’Internet of Things (IoT). Obiettivo del Centro, la cui partecipazione è aperta a enti di ricerca, università, pubbliche amministrazioni e imprese, è quello di sviluppare un ecosistema che possa utilizzare i gemelli digitali urbani, le rappresentazioni virtuali delle città, a supporto dei processi decisionali delle amministrazioni territoriali. In questa occasione verranno illustrate le esperienze pilota finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nella Casa delle tecnologie di Matera e dalla Presidenza del Consiglio con il progetto PON- POC Metro. - (PRIMAPRESS)