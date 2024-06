G7, Papa Francesco: "Serve politica che sappia gestire l'IA. L'uomo sempre al centro"

(PRIMAPRESS) - BORGO EGNAZIA (PUGLIA) - Grande applauso dei leader del G7 all'arrivo di Papa Francesco a Borgo Egnazia al summit internazionale. "Nessuna macchina tolga la vita" ha detto il Santo Padre partecipando alla sessione sull'Intelligenza artificiale. L'Intelligenza artificiale si coniughi con l'etica, "la tecnologia sia al servizio dell'essere umano". L'AI "è strumento affascinante di progresso tecnologico per migliorare la qualità di processo, ma può anche essere tremendo. Offre dunque tante possibilità, ma spaventa per i rischi", sottolinea Papa Francesco aggiungendo: "L'uomo deve decidere rimanendo al centro, non le macchine". L'impiego della dell'Intelligenza Artificiale nelle guerre è da "bandire nella scelta delle armi letali autonome. Nessuna macchina deve poter togliere la vita". Dunque serve "una sana politica" che sappia fare buon uso dell'AI.

Il Papa nel pomeriggio era stato ricevuto dalla premier Giorgia Meloni e negli scambi di saluti con la Presidente del Consiglio ha detto sono "Ancora vivo" facendo riferimento ai suoi molti acciacchi quando la Presidente del Consiglio gli ha domandato come stesse. "Mi fa tanto, tanto, tanto piacere averla qui - ha detto Meloni - E'un grande regalo questa sua presenza. Grazie".

In questa seconda giornata caratterizzata dalla presenza del Papa era emersa la notizia che fosse stato cancellata dall'agenda "l'impegno all'uguaglianza di genere e delle persone Lgbtqia". Notizia subito smentita in modo categorico da fonti di Palazzo Chgi. Nel documento di giornata, invece c'era il riferimento alla "forte preoccupazione per la riduzione dei diritti delle donne,delle ragazze e delle persone Lgbtqia+ in tutto il mondo". - (PRIMAPRESS)