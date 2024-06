G7 Puglia: domani l’apertura. Oggi l’arrivo di Biden e Zelensky e venerdì Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - FASANO (BRINDISI) - Rimosse alcune criticità logistiche, la Puglia è pronta ad ospitare il G7 2024 che si aprirà domani mattina e fino al 15 giugno. Oggi già i primi arrivi di alcuni dei leader che prenderanno parte al summit nelle cittadine brindisine. Il Presidente USA, Joe Biden arriverà in serata con il suo Air Force One e sempre oggi ci sarà già il Presidente dell'Ucraina, Zelensky che ieri aveva partecipato ad una riunione in Germania per parlare di nuove strategie di contrasto agli attacchi USA. Il tema Ucraina e quello del conflitto in MediOriente sarà, infatti, saranno i primi temi al centro del confronto tra i grandi del mondo. E poi ci sarà quello dell'Intelligenza Artificiale e della sicurezza digitale ma anche il grande tema delle migrazioni che là premier italiana Giorgia Meloni non mancherà di sollecitare anche dopo i recenti risultati delle elezioni europee che hanno visto un avanzamento delle destre più inclini ad arginare i flussi illegali dall'Africa. Dunque il Mediterraneo sarà

anch'esso centrale sui tavoli del G7 Pugliese ma senza trascurare la situazione Indo-Pacifico e i contrasti tra Corea del Nord e Giappone. - (PRIMAPRESS)