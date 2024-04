Taiwan colpita da un violento terremoto di magnitudo 7,4. In centinaia intrappolati sotto le macerie

(PRIMAPRESS) - TAIPEI (TAIWAN) - Taiwan è stata colpita dal terremoto più forte degli ultimi 25 anni, una scossa di magnitudo 7,4 che ha scosso la costa orientale dell’isola, facendo crollare diversi edifici, innescando frane. Le vittime, secondo le prime notizie, sono almeno quattro ma le persone intrappolate sono molte.

Il terremoto ha colpito alle 7:58 ora locale, 18 chilometri (11 miglia) a sud della città di Hualien e ad una profondità di 34,8 chilometri (21 miglia), secondo l'US Geological Survey. È stata seguita da diverse forti scosse di assestamento con scosse avvertite in tutta l'isola, anche dal personale della CNN a Taipei.

L'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco di Taiwan ha affermato che almeno quattro persone sono state uccise e altre 57 ferite nel terremoto. Le morti sono avvenute nella contea di Hualien, con un escursionista tra le vittime. I funzionari stavano ancora raccogliendo informazioni sulle vittime, ha detto la NFA.

Nella contea di Hualien, migliaia di case sono rimaste senza elettricità e un'importante autostrada lungo la costa orientale è stata chiusa al traffico a causa di frane e cadute di massi.

Il portavoce dell’Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan ha avvertito che entro la fine della settimana si verificheranno potenti scosse di assestamento di magnitudo 7.

Il terremoto ha provocato i primi allarmi tsunami a Taiwan, nel sud del Giappone e nelle Filippine, con onde inferiori a mezzo metro osservate lungo alcune coste, e spingendo le compagnie aeree a sospendere i voli. Tuttavia, tutti gli allarmi tsunami sono stati successivamente revocati.

A Taiwan, il personale militare è stato inviato per aiutare nei soccorsi in caso di calamità e le scuole e i luoghi di lavoro hanno sospeso le operazioni a causa delle scosse di assestamento che hanno colpito l’isola, secondo il Ministero della Difesa. - (PRIMAPRESS)