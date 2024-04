Taiwan: 21 aerei militari cinesi sorvolano l’isola ad un mese dall’insediamento del presidente Lai

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - Taiwan ha rilevato la notte scorsa 21 aerei militari cinesi intorno all'isola a un mese dal previsto insediamento del nuovo presidente, William Lai. Lo rende noto il ministro della Difesa. "Dei 21 aerei,17 sono entrati nella nostra zona di sicurezza nord,centrale e sudoccidentale e si sono uniti alle navi del Pla, l'Esercito popolare di liberazione, per un pattugliamento congiunto - si legge nella nota del ministero della Difesa - Le forze armate di Taiwan monitorano le attività e hanno dispiegato risorse adeguate per rispondere di conseguenza".

Il 20 maggio è la data prevista dell'insediamento di Lai, il medico neurologo laureato ad Harvard e già con trascorsi politici sino alla vittoria delle elezioni del paese. Lai non ha mai nascosto le simpatie verso un riconoscimento diplomatico di Taipei da parte degli Usa che, com’è noto, nel 1979 in piena Guerra fredda preferirono Pechino a Taipei pur di contenere la minaccia russa.Un proposito, se ripescato, in grado di far esplodere, inevitabilmente, una polveriera globale. - (PRIMAPRESS)