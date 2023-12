Sport, i 72 atleti che riceveranno il Collare d’Oro del CONI: da Brignone a Pecco Bagnaia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Saranno settantadue gli atleti - record per un anno non olimpico - che venerdì 22 dicembre, nella Palestra Monumentale del CONI, allestita per l'occasione, riceveranno il "Collare d'oro", la massima onorificenza sportiva concessa dal Comitato Olimpico Nazionale. Tra loro, solo per citare qualche nome, la squadra di tennis al completo, Jannik Sinner e il capitano non giocatore Filippo Volandri in testa, che con la campagna di Malaga ha riportato in Italia la Coppa Davis dopo quasi mezzo secolo, le magnifiche ragazze del fioretto femminile, oro continentale, i campioni del mondo "Pecco" Bagnaia e "Gimbo" Tamberi, le donne delle nevi Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, Bebe Vio e i cavalieri delle acque, Caterina Banti e Ruggero Tita. Oltre a loro, dirigenti e rappresentanti di società che hanno fatto la storia dello sport italiano e non solo, come le "Fiamme Rosse", il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco. Sarà il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, alla presenza della premier, Giorgia Meloni, e del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a consegnare le onorificenze: la cerimonia, in programma dalle 11.00, sarà trasmessa in diretta su Rai 2, a cura di Rai Sport, con il commento di Simona Rolandi e Andrea Fusco. - (PRIMAPRESS)