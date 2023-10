Serie A: la Roma passa a Cagliari (1-4) e si piazza nella parte alta della classifica a 11 punti

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Serie A. Secondo successo di fila per la Roma che passa a Cagliari (1-4). La risalita giallorossa si colloca a 11 punti.Fermi all'ultimo posto a quota 2 i rossoblù, che incassano la sesta sconfitta. Parte bene il Cagliari con Petagna che impegna Rui Patricio. Scuffet salva su Dybala ma capitola sul tocco ravvicinato di Aouar (19'). Raddoppio di Lukaku di petto su cross di Karsdorp (20').Out Dybala per un problema al ginocchio,entra Belotti,che al 51' fulmina Scuffet. Poker Lukaku (5° centro) al 59'. Nandez su rigore per la bandiera (87'). - (PRIMAPRESS)