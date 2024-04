Derby Inter-Milan: questa sera potrebbe essere la partita della seconda stella dei nerazzurri

(PRIMAPRESS) - MILANO - Questa sera il derby tra Inter e Milan a San Siro ha un sapore davvero particolare. Se l'Inter dovesse vincere avrebbe matematicamente conquistato lo scudetto appuntandosi sulla maglietta la seconda stella. Ma entrerebbe nella storia del calcio italiano perchè sarebbe la prima volta di uno scudetto vinto al termine di un derby. Il Milan non ha brillato in Europa League ma cercherà di rendere le cose difficili all'Inter davanti ad uno stadio che sarà gremito fino all'inverosimile.

Il Milan, secondo in campionato, ha perso gli ultimi 5 derby giocati: l'ultimo successo era stato il 22 settembre 2022. Sapranno Leao e Theo Hernandez sfoderare il loro miglior talento per questo derby? Secondo anticipazioni il portoghese sarà nel ruolo di prima punta, mentre potrebbe restare in panchina Giroud.