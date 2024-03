Posticipo Serie A: Roma-Sassuolo (1-0) e i giallorossi si tengono in zona Champions

(PRIMAPRESS) - ROMA - Posticipo Serie A, Roma-Sassuolo 1-0. La Roma si tiene incollata al Bologna e dalla zona Champions. Giallorossi lenti nel 1° tempo, gli ospiti non faticano a tenere il pari. Pellegrini cambia la storia a inizio ripresa: azione personale e destro sul secondo palo (50'). La partita si apre.Llorente di testa manca di poco il bersaglio. Cresce anche il Sassuolo. Racic tenero dal limite, Svilar sicuro. Clamoroso autopalo in compartecipazione Llorente-Svilar (80'), Viti manda alle stelle. Baldanzi non sfrutta l'occasione per raddoppiare. - (PRIMAPRESS)