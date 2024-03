Serie A: l’Inter batte il Genoa 2-1 e si allontana a -11 punti dalla Juve e ormai in area scudetto

(PRIMAPRESS) - MILANO - Serie A: l'Inter batte il Genoa 2-1 e lascia la Juventus a -15 con questa 11ª vittoria di fila. Lo scudetto sembra definitivamente essere cucito sulla maglia dei neroazzurri. Barella manda alto un suggerimento di Mkhitaryan. Retegui impegna Sommer di testa, Gudmundsson spreca. Sanchez in verticale per Asllani che fulmina Martinez sotto la traversa(30') Barella sull'esterno della rete,Ayroldi giudica da rigore la scivolata di Fren- drup,lungo Var,poi Sanchez esegue (38') Nella ripresa, Vasquez accorcia per il Genoa con un sinistro al volo (54'). - (PRIMAPRESS)