Serie A: la Roma vince il derby con la Lazio 1-0)

ROMA- Calcio, Serie A: derby Roma-Lazio 1-0 La Roma fa suo il derby: Lazio piegata 1-0.Giallorossi (reduci dal pari a Lecce ce) quinti a 55 punti. Biancocelesti, xsadopo il successo sulla Juve (ma ko in Coppa Italia), al 7° posto fermi a 46. Apre lo ostilità Paredes, alto. Replica Immobile: a lato. Su tiro di Llorente, Casale fa quasi autogol. Pellegrini per poco non sorprende Mandas. Corner su 'tentata' autorete di Gila,Mancini trova l'incornata vincente (42'). A inizio ripresa,Pellegrini pericoloso punizione El Shaarawy colpisce il palo in contropiede. Castellanos impegna Svilar.