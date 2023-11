Serie A: la Juventus pareggia 1-1 con l’Inter che resta in classifica a due punti sopra i bianconeri

(PRIMAPRESS) - TORINO - Serie A. È pareggio tra Juventus-inter 1-1. Resta di 2 punti il vantaggio dell'Inter sulla Juventus. La capolista esce con un 1-1 dallo Stadium al termine di una partita vivace per 45' con gol e occasioni e spentasi poi nella ripresa. Thuram di testa non spaventa Szczesny. Chiesa spara alto.Ci provano Lautaro di testa e Calhanoglu da lontano. Scappa Chiesa, sul cross basso Vlahovic di piatto fredda Sommer (27').Spettacolare pari Inter:azione avviata dal portiere, Thuram rifinisce per Lautaro che incrocia imparabilmente (33').Ripresa.Thuram spreca davanti a Szczesny. Sipario. - (PRIMAPRESS)