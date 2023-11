Serie A: il derby capitolino tra Roma e Lazio finisce senza reti e senza emozioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Serie A: il derby Lazio-Roma finisce 0-0 all'Olimpico senza offrire grandi emozioni. Nel primo tempo Luis Alberto potrebbe sbloccare la gara al 25' con un destro a giro, ma si stampa sulla traversa; 41' tiro alto da ottima posizione. Nel mezzo, (28'), Romagnoli chiama alla paratona Rui Patricio. Nella ripresa cala il ritmo, le occasioni latitano. la Roma prova a farsi vedere in attacco, la Lazio va un po' in sofferenza. Nel finale le due squadre sembrano controllarsi a vicenda e l'acuto non arriva. La Roma resta così davanti ai biancoazzurri. - (PRIMAPRESS)