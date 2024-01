Serie A: Fiorentina-Inter (0-1) e i nerazzurri balzano in testa alla classifica con un punto sulla Juve

(PRIMAPRESS) - Serie A,22° turno. Fiorentina-Inter 0-1. Tre punti preziosi al 'Franchi' per un'Inter, con una gara da recuperare e che torna in vetta (+1 sulla Juve): stesa 0-1 una buona Fiorentina. Gol annullato a Nzola (offside),Faraoni in anticipo evita un gol sicuro di Car- los Augusto, al 14' Lautaro (19° gol) insacca di testa su corner Asslani.Ter- racciano dice no a Frattesi,Sommer salva su Bonaventura.Chance per Nzola prima del riposo. Ripresa. Parisi sfiora il palo, Nzola spreca, al 77' rigore per i viola ma Nico Gonzalez spreca. - (PRIMAPRESS)