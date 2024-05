Semifinali Champions League: il Dortmund batte 1-0 il PSG e guadagna un vantaggio per il ritorno a Parigi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Borussia Dortmund batte 1-0 il Paris Saint Germain nel match d’andata delle semifinali di Champions League, assicurandosi, così, un vantaggio per il ritorno. Niclas Füllkrug al 36’ sigla il gol decisivo per l’incontro. Gli uomini di Luis Enrique tentano una reazione nella ripresa, colpiscono due pali e sciupano almeno altrettante occasioni, senza però riuscire a raddrizzare la serata. Il primo round va a Terzic, ma tutto si deciderà tra 6 giorni al Parco dei Principi. I padroni di casa partono con grande aggressività, provando a soffocare la manovra del Psg con un pressing quasi asfissiante. Al 13’ il primo brivido per i parigini: Sabitzer si inserisce pericolosamente da destra, ma Donnarumma è bravo a coprire ogni angolo di tiro e respingere il suo tentativo. Gli ospiti tentano di tenere i ritmi più bassi affidandosi a un possesso palla ragionato e col passare dei minuti riescono a prendere il dominio territoriale. Il match prosegue senza particolari acuti fino al 36’ quando un lampo illumina la notte di Dortmund: un lancio dalle retrovie di Schlotterbeck coglie mal posizionata la difesa del Psg, l’aggancio di Füllkrug è perfetto, così come il suo sinistro che fulmina Donnarumma in uscita, portando avanti i suoi. Gli uomini di Luis Enrique sembrano un po’ frastornati e pochi minuti dopo rischiano di incassare il raddoppio, ma Donnarumma sventa il tiro ravvicinato di Sabitzer. È l’ultimo sussulto di un primo tempo a tinte decisamente giallonere. Il Paris Saint Germain comincia la ripresa col piede sull’acceleratore, con Mbappé al 51’. La squadra va due volte vicinissima al pareggio, colpendo due pali nella stessa azione: prima sul destro a giro dello stesso Mbappé, poi su quello ravvicinato di Hakimi. Al 56’ anche Fabian Ruiz ha una chance enorme, ma il suo colpo di testa è sbilenco e si spegne sul fondo. Il match è decisamente più pimpante rispetto ai primi 45’ e al quarto d’ora è il Dortmund a sfiorare il raddoppio: l’impressionante accelerazione di Sancho premia Füllkrug, che però si divora la chance per la doppietta personale calciando alto dal cuore dell’area. Luis Enrique prova a giocarsi la carta Kolo Muani, ma al 72’ è ancora dal piede di Mbappé che nasce un'ottima occasione per il Psg, sciupata da Dembélé che calcia addosso a Kobel. L’ex di serata si dispera anche all’80’, quando dopo una bella iniziativa di Hakimi si trova a calciare un rigore in movimento, sparandolo alle stelle. Le energie dei parigini calano inesorabilmente nel finale e ci vuole un super intervento in spaccata di Marquinhos per impedire a Brandt di trovare il raddoppio a pochi minuti dal 90’, su invito di uno scatenato Sancho. È di fatto l’ultima emozione della serata, che si chiude con i festeggiamenti del muro giallo e un Psg che si lecca le ferite, ma già medita la rimonta casalinga. - (PRIMAPRESS)