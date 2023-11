Champions League: l’Inter passa agli ottavi con la vittoria in casa del Salisburgo per 1-0

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Champions League, l'Inter va agli ottavi con la vittoria di 1-0 in Austria in casa del Salisburgo e si qualifica per proseguire la sfida. Primo tempo complicato per i nerazzurri che però creano occasioni con Bisseck e soprattutto Frattesi. Nella ripresa l' Inter spinge: ci provano Calhanoglu e Darmian, anche se il Salisburgo di rimessa è pericoloso con Konaté, Dedic e Gloukh. Un gran colpo di testa di Lautaro,da poco entrato,centra la traversa dopo la deviazione di Schlager. Il gol qualificazione arriva su rigore all'86° con Lautaro che spiazza Schlager. - (PRIMAPRESS)