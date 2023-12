Champions League: ecco le sfide delle tre italiane e gli accoppiamenti degli ottavi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid e Lazio-Bayern Monaco. Il sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena a Nyon ha stabilito le avversarie delle tre squadre italiane rimaste in corsa nella competizione. Al Napoli di Mazzarri tocca il Barcellona di Xavi, mentre l'Inter di Inzaghi se la vedrà con Diego Simeone e il suo Atletico Madrid, già avversario della Lazio nei gironi. Per i biancocelesti c'è il Bayern Monaco di Kane. Completano il quadro: Porto-Arsenal, Psg-Real Sociedad, PSV-Dortmund, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. - (PRIMAPRESS)