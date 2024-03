Champions League: la corsa per i quarti è del Bayern che ha battuto con un secco 3-0 la Lazio

(PRIMAPRESS) - MONACO - Champions League: è il Bayern ad accedere ai quarti dopo aver battuto ieri sera con un secco 3-0 nel la Lazio nel ritorno degli ottavi dove i laziali avevano vinto per un gol nel match dell'Olimpico. La cronaca: Musiala respinto da Provedel, Gila tocca il fendente di Kane quanto basta per allargarlo. Bayern in pressione, ma gli ospiti hanno la clamorosa occasione con Immobile, che di testa manda a lato. Efficaci gli interventi di Kane (38',appena dopo l'errore di Immobile) e Mueller (2' di recupero) sui tentativi di conclusione di Guerreiro e De Ligt. Ripresa di controllo agevole per i bavaresi. Il tris al 66': Provedel respinge la botta di Sané, Kane va in rete. - (PRIMAPRESS)