Champions League: un Milan effervescente batte il PSG 2-1 con Leao e Giroud che infiammano il San Siro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un Milan effervescente ha avuto la meglio sul Paris Saint Germain di Mbappè vincendo per 2-1 allo Stadio San Siro. Il Milan parte in sordina mentre impietoso il pubblico fischia un ottimo Donnarumma. È il suo ex pubblico che non ha ancora digerito l’abbandono. Skriniar trova subito l'1-0 ma immediato arriva il pari in rovesciata di Leao. Prima della mezz'ora Mbappé spreca, Dembelé prende la traversa e dall'altra parte Giroud e Leao mancano la rete del raddoppio. A inizio ripresa proprio Giroud firma la rimonta. - (PRIMAPRESS)