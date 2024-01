Posticipo Serie A: Salernitana-Roma (1-2) e De Rossi infila il secondo successo da neo CT

(PRIMAPRESS) - SALERNO- Posticipo Serie A. La Roma vince in trasferta a Salerno (1-2) e il neo CT De Rossi incassa il secondo successo di fila e per scaramanzia nelle fila giallorosse si festeggia ma restando abbottonati. Rui Patricio risponde a Bradaric e Tchaouna, Candreva sfiora la traversa. Il possesso ospite trova sbocco a inizio ripresa. Braccio di Maggiore sul colpo di testa di Cristante (51'), Dybala trasforma il rigore.Simy alza di testa la palla del par. Non sbaglia, invece, Pellegrini (66') sul ghiotto cross di Karsdorp. Riapre i i giochi di testa Kastanos (70'), tutto solo sul cross di Tchaouna.Rui Patricio disinnesca il tentativo di Ikwuemesi. - (PRIMAPRESS)