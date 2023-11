F1 Brasile: sul circuito di Interlagos Verstappen e Leclerc in pole dopo la sprint race di ieri

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Torna oggi la Formula 1 con le nuove qualifiche e la sprint race del GP Brasile a Interlagos per il Mondiale F1 2023. Nella gara sprint, le qualifiche di ieri hanno definito la griglia di partenza della gara di domani, le qualifiche shootout di oggi determineranno la pole della sprint race. Orario d'inizio delle qualifiche alle 15:00, alle 19:30 la gara sprint. Diretta TV e streaming su Sky, dalle 21:30 in TV e streaming free su TV8. La sprint race assegna punti ma non influisce sulla gara della domenica.



