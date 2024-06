Gp Austria: Verstappen in pole davanti a Norris e Russel. Opache le Ferrari

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - L'olandese della Red Bull, ottiene la pole con il empo di 1'O4"314. Dietro di lui Norris e Russell. Male le due Ferrari: Sainz, quarto e Leclerc sesto. Per il monegasco una giornata decisamente negativa. Per Hamilton un quinto posto fra le due Ferrari non esaltante, Per Sainz comunque la seconda fila in partenza potrebbe essera una posizione strategica: fare una buona partenza per garantirsi un piazzamento prestigioso. - (PRIMAPRESS)