F1: nel giro Sprint a Miami, Verstappen, Leclerc, Ricciardo e Sainz vanno in pole

(PRIMAPRESS) - MIAMI (USA) - Max Verstappen, nonostante qualche sbavatura nel giro decisivo dell’SQ3, partirà dalla pole position nella Sprint di Miami: 1:27.641 il tempo con cui si mette dietro Charles Leclerc (+0.108). Accanto all'olandese partirà dunque un Leclerc (con la nuova livrea della vettura con tocchi d'azzurro) che riesce a voltare pagina dopo il grave errore delle FP: il monegasco paga ancora una volta un primo settore scarso, ma rimedia con il record nel settore centrale per accaparrrsi la prima fila e precedere l’altra Red Bull di Sergio Perez. Monumentale 4° posto per Daniel Ricciardo, che con il nuovo telaio sembra volare (Yuki Tsunoda è solo 15°): l’australiano batte addirittura un Carlos Sainz che dopo il secondo posto nelle libere non riesce a ripetersi. Lo spagnolo partirà in terza fila insieme a Oscar Piastri, per una McLaren che si scioglie con le gomme rosse: Lando Norris – il migliore nelle prime due mini-sessioni delle qualifiche – è addirittura nono dopo un errore nel primo settore. - (PRIMAPRESS)