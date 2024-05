Gp Imola: vittoria sul filo di lana di Verstappen (RedBull) davanti a Norris (McLaren) e Leclerc (Ferrari)

(PRIMAPRESS) - IMOLA - La Formula Uno vede Verstappen e la sua Red Bull, ancora al traguardo di Imola ma la vittoria non è stata così semplice perchè sul filo di lana con la McLaren di Norris. Dunque la Red Bull non è imbattibile. L'olandese ingaggia nel finale un duello con Norris (McLaren) battendolo per pochi secondi; terza la Ferrari di Leclerc. L'altra 'rossa' di Sainz chiu- de quinta davanti a Lewis Hamilton. Al via Verstappen mantiene la prima po- sizione. ma c'è una grande protagonista della giornata: Lando Norris che si permette il lusso di braccare l'olandese, facendo credere in un sorpasso possibile. Poi tutto torna al già visto. - (PRIMAPRESS)