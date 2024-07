Brasile: oggi l’arrivo del Presidente Mattarella a San Paolo per la visita al Museo dell’Immigrazione

(PRIMAPRESS) - SAN PAOLO (BRASILE) - Dopo l'incontro con il presidente del Brasile, il viaggio di Mattarella prosegue questa mattina 17 luglio a San Paolo dove visiterà il Museo dell’Immigrazione e l’Arsenale della Speranza gestito dal SERMIG che svolge attività di accoglienza e di assistenza ai senzatetto. Nel pomeriggio incontrerà la comunità italiana presso l’Edificio Italia, sede del circolo italiano di San Paolo. Al termine dell’incontro, il Presidente Mattarella si recherà a Rio de Janeiro.

La mattina di domani 18 luglio, il Capo dello Stato pronuncerà un intervento, al Centro Brasiliano per le Relazioni Internazionali (CEBRI), dal titolo “Un dialogo inclusivo per uno scenario internazionale in evoluzione. Partenariati e prospettive al livello bilaterale, regionale e globale”. Successivamente incontrerà la collettività italiana presente a Rio de Janeiro. Venerdì 19 luglio, Mattarella si recherà a Salvador, ultima tappa della sua missione latino-americana dove incontrerà la Comunità Francescana di Betania e la collettività italiana. Poi il rientro a Roma. - (PRIMAPRESS)