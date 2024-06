Europei atletica: Filippo Tortu conquista l’argento nella finale dei 200 metri dietro lo svizzero Mumenthaler

(PRIMAPRESS) - ROMA - Agli Europei di atletica, Filippo Tortu è argento nella finale dei 200 metri all'Olimpico di Roma. Il 25enne velocista milanese era in testa fino a pochi metri dal filo di lana, quando è stato superato dallo svizzero Timothé Mumenthaler, oro in 20"28. L'azzurro ha chiuso in 20"41. Bronzo all'altro elvetico William Reais in 20"47. L'altro azzurro Fausto Desalu si è classificato 5° in 20"59. - (PRIMAPRESS)