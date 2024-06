Europei atletica: argento per Alessandro Sibilio sui 200 ostacoli. Il finanziere napoletano segna anche il record italiano a 47,50

(PRIMAPRESS) - ROMA - Argento per Alessandro Sibilio nella finale di questa sera agli europei di Roma nei 200 ostacoli. Ma per il finanziere è anche r3cord italiano con 47,50'. L'ostacolista e velocista italiano, campione europeo under 23 dei 400 metri ostacoli a Tallinn 2021 e campione europeo under 18 a Tbilisi 2016, è arrivato di un soffio dietro il norvegese Wharholm. - (PRIMAPRESS)