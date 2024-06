Europei atletica: Sara Fantini è medaglia d’oro nel peso. L'azzurra con 74.18 mette dietro la polacca Wlodarczyk

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sara Fantini (1997), l'atleta fidentina dei Carabinieri è medaglia d'oro agli europei di atletica di Roma. Ottima prestazione della primatista italiana del martello con la specialità nel suo DNA perchè figlia di due lanciatori - il papà è Corrado “Cocco” Fantini, finalista olimpico del peso nel 1996, e la mamma Paola Iemmi, specialista delle prove multiple e poi del giavellotto - Sara è rimasta lontana dai campi di atletica fino al 2013. Dopo un paio di mesi di preparazione, cominciando con il lancio del disco, si è piazzata undicesima nel martello alla prima apparizione tricolore tra le allieve. In precedenza aveva già dimostrato le sue attitudini sportive: sette anni di tennis e anche l’equitazione, praticata con la “monta americana”, quella dei classici film western. Seguita inizialmente dalla mamma nel campo di Fidenza, dal 2015 con il supporto tecnico di Nicola Vizzoni e dal 2016 con quello di Marinella Vaccari (coach dell’ex primatista italiana Ester Balassini) che dal 2018 la allena stabilmente a Bologna. Nel 2017 ha conquistato il suo primo titolo tricolore assoluto realizzando nello stesso anno la migliore prestazione nazionale promesse (68.24). Per la prima volta nel 2019 ha superato i 70 metri con 70.30 e poi ha vinto il bronzo agli Europei under 23 continuando i progressi nelle stagioni successive. Nel 2020 si è portata a 70.73 e nel 2021 è arrivata a 72.31 oltre che in finale alle Olimpiadi. Ha migliorato il record italiano nel 2022 dopo diciassette anni per quattro volte in tre gare fino a 75.77 ed è stata quarta ai Mondiali prima del bronzo agli Europei. Diplomata al liceo scientifico, studia lettere. È cresciuta a Salsomaggiore Terme e risiede a Fidenza. - (PRIMAPRESS)