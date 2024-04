Europa League: la Roma di De Rossi convince e vince con il round d’andata con il Milan (0-1)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Europa League. La Roma di De Rossi batte il Milan a SanSiro con un gol di Mancini al 17º. I giallorossi attaccano per buona parte della partita e offrono spettacolo ma soprattutto cuore in campo con uno straordinario Dybala è un Lukaku che si è sacrificato a tutto campo per la squadra togliendo dalla linea della propria porta anche una possibile deviazione in rete. La Roma non vinceva al SanSiro dal 2017. Il Milan ha reagito nella seconda della partita mancando due grandi occasioni per pareggiare l'incontro. Ora l'appuntamento è la prossima settimana all'Olimpico per il ritorno. - (PRIMAPRESS)