Coppa Italia Frecciarossa 2024: la Juve batte l’Atalanta 1-0 e conquista il trofeo per la quindicesima volta

ROMA - Atalanta battuta dalla Juve 1-0 all'Olimpico di Roma. I bianconeri vincono la Coppa Italia per la 15ma volta. La Juve va in vantaggio dopo appena 4': Cambiaso serve Vlahovic che si invola, resiste al ritorno di Hien, entra in area e batte Carnesecchi.L'Atalanta ac- cusa il colpo e fatica a riordinarsi. Nella ripresa un tiro di Lookman,deviato,mette i brividi al portiere juventino Perin. Ci provano Touré e Miranchuk. Annullato il raddoppio di Vlahovic. Finale thrilling: palo Lookman e traversa Miretti, ma il risultato non cambia.