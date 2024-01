Coppa Italia: fuori il Milan e l’Atalanta va in finale con la Fiorentina. Battuti i rossoneri in casa (1-0)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Coppa Italia. Colpo grosso dell'Atalanta al 'Meazza':Milan battuto 1-2 in rimonta. I nerazzurri affronteranno la Fiorentina. Finisce la Coppa Italia per i rossoneri. Musah impegna Carnesecchi. Holm calcia alto. Scontro tra Gabbia e De Roon in area rossonera,Gasperini espulso per proteste. Passa il Milan con Leao servito da Hernandez (45'). Pari immediato della Dea con Koopmeiner di prima su cross di Holm (47' pt).Ripresa. Mai- gnan impegnato da Koopmeinser che poi raddoppia su rigore (fallo Jimenez su Miranchuk,59'). La pressione rossonera sul finale non cambia il risultato. - (PRIMAPRESS)