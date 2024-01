Coppa Italia: il Milan ai quarti di finale. Battuto il Cagliari 4-1 a San Siro. Doppietta di Jovic

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il 'giovane' Milan si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia: battuto il Cagliari 4-1 a San Siro. Partita già chiusa nel primo tempo con la doppietta di Jovic su doppio assist di Theo Hernandez, autore prima di un lancio illuminante e poi di uno scatenato coast to coast. Nella ripresa tris immediato di Chaka Traoré, uno dei quattro Under 20 lanciati titolari da Pioli (diventati sei in campo al 90'). Nel finale accorcia Azzi e torna al gol Rafael Leao - (PRIMAPRESS)