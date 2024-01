Coppa Italia: la Fiorentina batte ai rigori il Bologna (5-4) ed è la prima semifinalista

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Coppa Italia, la Fiorentina va in semifinale ed è la prima semifinalista: Bologna sconfitto 5-4 ai rigori (0-0 al 120'). Gara a ritmi soft. Skorupski attento su Kayode, Zirkzee scheggia la traversa da centro area (34'). Ripresa. Altro legno rossoblù con Orsolini dal limite (50'), al 95'Skorupski salva su Martinez Quarta (testa). Supplementari. Christensen, aiutato dal palo,ferma Zirkzee, al 103' Skorupski dice ancora no a Quarta. Kayode spreca, Christensen in uscita chiude la strada a Orsolini (112'). Si va ai rigori: fatale al Bologna l'errore di Posch (alto). Viola perfetti: 5 su 5. - (PRIMAPRESS)